韩国企业在华投资激增 中国经济减速亦无妨

路透上海/首尔10月22日 - 韩国企业今年在中国投资增加三分之一，因两国外交关系改善，其中包括即将签署的自由贸易协议。

相比之下，日本企业在中国的表现则相形见绌，两年前中日之间产生领土争端以来，日企的投资一直在迅速缩减。

今年以来日本对华外商直接投资(FDI)较上年减少43%至33.9亿美元，而韩国对中国FDI在今年前九个月跳增33%至32.3亿美元。

韩国企业投资激增，正值中韩外交关系升温，且年底前有望完成自由贸易谈判。

三星电子(005930.KS)和起亚汽车(000270.KS)等大型企业扩大在中国的产能，促进了这股投资势头。制造业在韩国对华整体FDI中占到约为90%。

不过，去年韩国对资本密集度相对较低的批发/零售业投资也增长逾55%，因消费品企业抓住了“韩潮”流行时尚在中国年轻人当中大行其道的机会。

“由于韩国市场非常小，企业要存活就必须走出去，”大韩贸易投资振兴公社(Korea Trade Investment Promotion Agency，Kotra)驻上海副总经理Hwang You-sun表示。

“数据显示，随着产业重组，中国经济正在减速，但韩国企业认为中国内需很大，因此对前景持乐观看法。”

韩国是少数对中国有贸易顺差的几个国家之一，中国是其最大出口市场。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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