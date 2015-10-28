韩国总统朴槿惠将在中国与日本之间微妙周旋

2015年10月27日朴槿惠在首尔的照片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔10月28日（记者 Jack Kim and Ju-min Park） - 韩国总统朴槿惠将主持中日韩三年来首次领导人会议，在中日之间面临微妙的平衡；韩国与中国的关系迅速发展，而美国施压韩国与日本修复关系。

周日的领导人会议对日本首相安倍晋三来说是外交上的突破，他一直寻求与朴槿惠进行一对一会面。

“我们与美国和中国的外交关系都越发成熟，”一名韩国官员对路透称。“日本问题更加棘手，但我们认识到需要前进。”

“中国没有准备好，韩国也没有准备好，但美国人希望日本和韩国团结起来，”前日本外交官宫家邦彦（Kunihiko Miyake）说道。

朴槿惠努力让韩国和中国在政治上的关系更加紧密，已经与中国国家主席习近平进行了六次会面。她即将在首尔与中国总理李克强进行第五次会面。

没什么人预期友好程度会剧烈升温，但对朴槿惠来说，这样的场合是她展示解决地区问题的机会，包括推动商务关系和应付朝鲜的武器项目问题。