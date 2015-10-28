韩国总统朴槿惠将在中国与日本之间微妙周旋

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔10月28日（记者 Jack Kim and Ju-min Park） - 韩国总统朴槿惠将主持中日韩三年来首次领导人会议，在中日之间面临微妙的平衡；韩国与中国的关系迅速发展，而美国施压韩国与日本修复关系。
周日的领导人会议对日本首相安倍晋三来说是外交上的突破，他一直寻求与朴槿惠进行一对一会面。
“我们与美国和中国的外交关系都越发成熟，”一名韩国官员对路透称。“日本问题更加棘手，但我们认识到需要前进。”
“中国没有准备好，韩国也没有准备好，但美国人希望日本和韩国团结起来，”前日本外交官宫家邦彦（Kunihiko Miyake）说道。
朴槿惠努力让韩国和中国在政治上的关系更加紧密，已经与中国国家主席习近平进行了六次会面。她即将在首尔与中国总理李克强进行第五次会面。
没什么人预期友好程度会剧烈升温，但对朴槿惠来说，这样的场合是她展示解决地区问题的机会，包括推动商务关系和应付朝鲜的武器项目问题。
“我认为经济合作可能是会谈重点，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。