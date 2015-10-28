韩国总统朴槿惠将在中国与日本之间微妙周旋

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月28日 - 韩国总统朴槿惠将主持中日韩三年来首次领导人会议，在中日之间面临微妙的平衡；韩国与中国的关系迅速发展，而美国施压韩国与日本修复关系。
周日的领导人会议对日本首相安倍晋三来说是外交上的突破，他一直寻求与朴槿惠进行一对一会面。
“我们与美国和中国的外交关系都越发成熟，”一名韩国官员对路透称。“日本问题更加棘手，但我们认识到需要前进。”
“中国没有准备好，韩国也没有准备好，但美国人希望日本和韩国团结起来，”前日本外交官宫家邦彦（Kunihiko Miyake）说道。
朴槿惠努力让韩国和中国在政治上的关系更加紧密，已经与中国国家主席习近平进行了六次会面。她即将在首尔与中国总理李克强进行第五次会面。
没什么人预期友好程度会剧烈升温，但对朴槿惠来说，这样的场合是她展示解决地区问题的机会，包括推动商务关系和应付朝鲜的武器项目问题。
“我认为经济合作可能是会谈重点，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”