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国际财经 | 2017年 3月 5日 星期日 13:18 BJT

韩国将采取行动回应中国歧视其企业的行为--部长

路透首尔3月5日 - 韩国产业通商资源部长官周亨焕周日表示，针对中国对韩国企业的歧视行为，韩方的应对将会加强，并称他对最近中方的行动“深感关切”。

韩国产业通商资源部在声明中表示，周亨焕是在访问美国期间发表的上述言论。

韩国媒体上周报导称，中国政府官员口头指示本国旅行社停止办理韩国游。几天前韩国政府从乐天集团获得部署萨德系统所需的土地。

中国反对在韩国部署这种导弹防御系统。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)
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