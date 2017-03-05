韩国称将采取行动回应中国歧视其企业的行为（更新版）

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路透首尔3月5日 - 韩国产业通商资源部长官周亨焕周日表示，针对中国对韩国企业的歧视行为，韩方的应对将会加强，并称他对最近中方的行动“深感关切”。

韩国产业通商资源部在声明中表示，周亨焕是在访问美国期间发表的上述言论。

韩国媒体上周报导称，中国政府官员口头指示本国旅行社停止办理韩国游。几天前韩国政府从乐天集团获得部署萨德系统所需的土地。

中国反对在韩国部署美国的这种导弹防御系统，称本国领土在该系统的远程雷达覆盖范围之内。韩国与美国则表示，这套系统只针对朝鲜的挑衅行动。

“我们将针对违反世界贸易组织(WTO)政策以及中韩自由贸易协议的行为，根据国际法采取行动，”周亨焕表示。

韩国产业通商资源部表示，将开始逐日检查对华出口情况，以及与中国做生意的韩国出口商的处境变化，以便尽快对不公平行为做出回应。

周五，该部向中国驻首尔大使馆提出要求，在中国投资的韩国企业应该受到保护和关照。(完)