韩国计划加强与中国沟通与合作 解决韩企在华面临的困难

路透首尔1月26日 - 韩国企划财政部周四发表声明称，计划改善与中国的沟通与合作，解决韩国企业在中国面临的一些困难。

该声明是在关于长期经济环境的政府例行会议结束后发布的。为报复韩国去年决定部署美国反导系统，外界认为中国已采取行动，现在这种担忧不断增长。

企划财政部表示，对于那些与中国有业务往来的本国企业，韩国政府将扩大与这些企业的会晤，并在国际会议场合更频繁地接触中国官员。

它还计划，如果韩国企业在中国遇到问题，将向中国反映。

一位因媒体授权问题而拒绝具名的企划财政部官员表示，这些举措与中国针对美国在韩国部署萨德反导系统而采取的间接行动有关。

中国政府对反导系统的部署表示反对，但韩美两国称，此举只是为了遏制来自朝鲜的威胁。

韩国企划财政部长官柳一镐称，政府在研究，中国最近拒绝韩国航空公司增设两国间包机航班申请，是否与部署萨德系统有关。

媒体报道称，韩国艺人可能也成为中国报复行动的对象，一些艺人在中国的合同和演出已被取消。

北京方面尚未确认上述行动是否与反导系统的部署有关。(完)