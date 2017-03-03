焦点：中国反“萨德”浪潮重创韩国企业 化妆品、零售和汽车股暴跌

2016年12月13日，韩国首尔，在一家乐天免税店排队的中国游客。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。

化妆品生产商、零售商、汽车制造商和航空公司是跌幅最大的板块，韩国股市.KS11收跌1.1%，因市场担忧中国可能掐断对该国重要的旅游收入。

爱茉莉太平洋(Amorepacific)(090430.KS)股价暴跌12.7%，创下逾两年最低；免税商品零售商新罗(008770.KS)股价重挫13%。韩国是全球最大的免税市场。

现代汽车(005380.KS)收跌4.4%，之前一张现代汽车被砸的照片在中国社交媒体上传播。

韩国外交部发表声明称，正在核实中国禁止韩国游的媒体报道。

“如果这些报道属实，那这就是不公平行为...而且非常令人遗憾，”韩国外交部称。

韩国文化部一位官员称，听一些韩国旅行社说，是从中国同行那里听说的这些销售禁令。

在中国几家主要旅游网上预定赴韩游行程，得到的反馈不尽相同。携程和去哪儿准备接受预定，但途牛因萨德事件而给予拒绝。途牛的发言人未立即就置评请求给予答复。

中国外交部发言人耿爽表示，并未听说这些情况。

虽然中国官方媒体呼吁民众抵制韩货，但环球时报周五发表社论称，无论是谁砸了这辆现代汽车，都“不会获得主流民意的支持”。

该报称，如果砸韩国车的违法行为确与抵制“萨德”有关，那么它无疑是对民间制裁韩国正义之举的“高级黑”。

即便如此，韩国政党还是谴责中国的反击。

“此举卑鄙又傲慢。中国是20国集团(G20)成员，应以身作则带领全球秩序发展，”自由韩国党领导人Chung Woo-taik称。

**附带损害**

首尔和华盛顿称，萨德系统旨在挫败来自朝鲜的核武攻击。但北京称，该系统的远程雷达针对中国。

自从去年7月首尔和华盛顿同意部署萨德应对朝鲜导弹威胁以来，韩国企业便报出在中国处境艰难。韩国艺术家也透露赴华演出遭取消。

紧张关系升级及中国媒体呼吁抵制，令投资者感到不安，担心2012年中国因领土争端和历史诠释问题抵制日本的历史再现。

分析师称，除了韩国的旅游运营商，汽车业可能也特别脆弱，因为在之前中日争端时，中国也是瞄准了日本的汽车生产商进行打击。

首尔Hi投资证券汽车业分析师Ko Tae-bong表示，他担心中国在为难韩国车厂，不惜可能伤害中国自己的车企。

现代汽车与一家中国企业合资在中国生产汽车。现代汽车发言人不予置评。

大韩航空(Korean Air)(003490.KS)发言人表示，担心据称中国计划减少赴韩旅游的报道，并称正在注意观察情势。大韩航空股价收挫4.8%。

政府数据显示，过去五年，前往韩国旅游的中国游客人数成长近三倍，达到800万人，占了外国旅客的近半数。

中国游客的消费远远领先，支持韩国免税店市场创造一年约80亿美元的营收。

“中国政府对韩国部署萨德系统的反应看来比预期强烈，”花旗在一份报告称。

韩国乐天免税店周四表示，来自中国的黑客攻击令公司网站陷于瘫痪。乐天集团一关连企业周一通过一项土地交换，以利部署萨德系统。

乐天免税店的多数网站周五正常运作，但中文版速度比平常缓慢。(完)