青瓦台称韩中领导人就朝鲜无核化达成共识

路透北京6月27日 - 韩国总统办公室称，韩中两国领导人在周四的峰会上对通过对话结束朝鲜核项目的必要性达成共识，并探讨了恢复与朝鲜谈判的方法。

青瓦台称，中国国家主席习近平表达了对韩国总统朴槿惠对朝政策的支持，包括与朝鲜进行接触以及帮助朝鲜以“负责任成员”的身份加入国际社会。

“两位领导人在朝鲜无核化、维持朝鲜半岛和平与稳定以及通过对话与磋商解决问题等方面有共同看法，”韩国总统办公室称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。