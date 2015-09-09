中国及美国带来的不确定性增加--韩国企划财政部次官

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔9月9日 - 韩国企划财政部次官周亨焕(Joo Hyung-hwan)周三称，韩国经济面临的不确定性升高，因中国和美国带来风险，且出口持续下滑威胁经济。
“最近人民币贬值，中国股市大跌，不仅对韩国经济是个风险，对全球经济也是，”周亨焕在为参加首尔一场论坛准备的讲稿称。
周亨焕也表示，尽管存在这些风险，但中国金融市场问题扩散到实体经济的机率不大。
他也表示，韩国政府将持续密切关注国内外金融与外汇市场，并计划在必要时立即采取因应举措。
对中国人民币贬值、股市下挫及其经济放缓的担忧，令全球对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将近十年来首度升息时机与影响的不安情绪加剧。
部分分析师认为，美联储最快可能在下周的会议上升息，其他分析师则认为近期市场动荡，加上中国疑虑，可能令美联储将升息时间点推后至12月。
韩元/美元KRW=今年下跌将近8%，因美联储升息预期支撑美元，且其他新兴市场资产下滑。(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 李爽)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。