韩国在中国退运后买入12万吨美国玉米

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透汉堡12月24日 -欧洲交易商周二表示，韩国买家新买入12万吨美国玉米，这些交易与中国退运大量美国玉米的异常贸易有关。
交易商称，韩国玉米加工业协会(KOCOPIA)新买入6万吨美国玉米，包括额外港口卸货费用的c&f价格为每吨236.50美元。
这批玉米将于2014年1月到货，卖家是Bunge。
“这份合同是新签的，不是原产地的调换。”一交易商称。“到货时间原本要求是4月。”
“该交易条款规定提早发货就要提高仓储和财务成本。”
韩国饲料协会(KFA)釜山分会已同意将已买入的6万吨玉米原产地从黑海改为美国。
c&f价格为每吨236.69美元，与原交易价格一样，2014年1月15日之前到货价格无折扣。卖家是Toepfer。(完)
(编译 白云; 审校 蔡美珍)
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