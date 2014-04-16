韩国海警称300多人在沉船事故中失踪

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透首尔4月16日 - 韩国海警周三称，沉船事故仍有超过300人下落不明，大大高于此前宣布的数字。
韩国海岸警卫官员称，该渡轮上共有477人，其中164人确认获救，有两人确认死亡。
此前韩国公共管理与安全部报告有368人获救，大约100人失踪。不过稍后表示这些数字计算有误。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。