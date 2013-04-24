韩国消费者难扛提振经济大任

路透首尔4月24日 - 韩国消费者背负高债务，加上未来前途充满不确定性，因而看紧荷包，使得冀望消费者能像出口一样肩负提振经济大任的希望落空。出口为韩国传统上推动经济成长的引擎。

一些分析师表示，消费者支出疲弱或许意谓着今年稍后决策者将必须有更多的举措来支撑经济，尽管本月政府已公布刺激计划，且去年韩国央行已两度降息。

“难以见到民间消费会比去年有所改善，而这将造成另外的难题，”SK证券分析师Yum Sang-hoon表示。

韩国周四公布的第一季国内生产总值(GDP)料将显示温和的经济成长将加速，但今年余下时间的情况还很难说。

第一季韩国出口较上年同期仅成长0.5%。4月前20天的出口较上年同期下滑逾3%，本周中国公布疲弱的工厂活动报告、台湾外销订单意外衰退，都突显出全球需求迟滞。

对韩国部分大型出口业者，像是电子巨擘三星电子(005930.KS)和汽车厂商现代汽车(005380.KS)而言，这可能预示着大环境愈发艰困。

欧元区陷入衰退、美国和中国经济成长相对迟缓，以及日圆贬值刺激日本出口商，这些都让韩国消费者承受接替出口商来提振经济的压力。

“当前，在外部环境开始复苏前，得靠内需的支撑，”企划财政部经济政策局长Choi Sang-mok表示。

但数据暗示韩国的消费者正捂紧荷包。

政府数据显示，韩国3月百货公司销售较上年同期成长7.5%；但平均购买金额同比减少2%，这个数字过去12个月来有11个月都是下降的，表明潜在本质的疲弱。

即便到2012年第四季已连续七季家庭收入增速超过支出，但平均购买金额仍然下降，显示家庭将钱省下来以偿还债务。

“近来我其实都不会想到百货公司购物了，除非他们在打折特卖，”首尔一名27岁的女性上班族Ryu Ji-hye说。

那或许不太令人意外。家庭债务2011年相当于GDP的156%，在可获得此项数据的21个经济合作暨发展组织(OECD)国家中排第六位。

虽然家庭债务已有段时间维持在相对偏高水准，但房地产价格却呈现下降趋势，那或有助说明为什么韩国人有意削减债务且控制支出。房屋平均价格在连续八个月环比下跌后，3月持平2月。

“平心而论，尽管经济形势疲弱，但民间消费还维持得相当不错，这是因为就业增长和薪资持坚，”企划财政部经济政策局长Choi表示。 “但如果事态持续这样发展下去，可能就会出现挑战，那就是我们拟制刺激方案的原因。”

**更多刺激措施？**

上周韩国政府推出5.3万亿韩元(47亿美元)刺激性支出方案以创造就业、扶助小企业和提振地产价格。政府表示，这些措施将把2013年经济成长率提升0.3个百分点至2.6%。

但部分分析师表示，由于韩国以及全球经济缺乏底气，这些措施可能不够。

“政府将不容易实现其成长目标，”SK证券的Yum表示。

多数分析师目前预测，今年韩国央行将维持2.75%的政策利率不变。但最近几年韩国央行屦有意外之举，这让其行动变得难以预料。

最新的的路透调查显示，民间分析师预测2013年韩国经济成长2.8%。

分析师预计，韩国央行定于周四公布的第一季国内生产总值(GDP)初值数据料显示，经季节调整后成长0.6%，高于2012年第四季时的0.3%。(完)

(编译 戴素萍/张若琪/张涛; 审校 孙茉莉/程琳)

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