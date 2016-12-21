版本:
中国
时事要闻 | 2016年 12月 21日 星期三 10:01 BJT

韩国一家法院对朴槿惠总统友人崔顺实之女发出拘捕令

路透首尔12月21日 - 韩国一家法院已对总统朴槿惠友人崔顺实之女Chung Yoo-ra签发逮捕令。崔顺实目前被拘留，正在因干政丑闻受审。亲信干政丑闻导致韩国国会表决同意弹劾朴槿惠。

韩国特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul周三在记者会上说，他们可能会请求德国检方配合逮捕Chung，据信Chung目前在德国。

Lee说，Chung面临妨碍司法等多项指控。未能立即联系到Chung的律师就此置评。(完)

(编译 汪红英；审校 郑茵)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐