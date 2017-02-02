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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 16:43 BJT

韩国法院称预期将在2月17日宣布韩进海运破产

路透首尔2月2日 - 韩国一法院周四表示，决定将终止韩进海运(Hanjin Shipping)117930.KS接管程序，预料将在两周上诉期过后于2月17日宣布公司破产。

首尔中央地方法院在一份声明中表示，已经判定该公司清算价值要大过继续经营价值。

韩进海运曾经是全球第七大集装箱(货柜轮)航运商，该公司去年8月在未能取得债权银行进一步支持之后申请法院接管。

瑞士航运集团MSC周三表示，该公司旗下部门已经买进韩进海运美国港口运营商的股权，这是最新一起韩进海运资产出售。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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