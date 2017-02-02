韩国法院称预期将在2月17日宣布韩进海运破产

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透首尔2月2日 - 韩国一法院周四表示，决定将终止韩进海运(Hanjin Shipping)117930.KS接管程序，预料将在两周上诉期过后于2月17日宣布公司破产。
首尔中央地方法院在一份声明中表示，已经判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
韩进海运曾经是全球第七大集装箱(货柜轮)航运商，该公司去年8月在未能取得债权银行进一步支持之后申请法院接管。
瑞士航运集团MSC周三表示，该公司旗下部门已经买进韩进海运美国港口运营商的股权，这是最新一起韩进海运资产出售。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。