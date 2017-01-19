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时事要闻 | 2017年 1月 19日 星期四 08:37 BJT

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要

路透首尔1月19日 - 韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。

韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。

法官在声明稿中称，目前并没有拘捕李在镕的必要。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

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