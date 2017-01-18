韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕

台湾司法院大法官释宪将允许同性婚姻 为亚洲首例
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透首尔1月18日 - 三星电子副会长李在镕周三将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。
特别检察官周一表示将申请逮捕李在镕，因他涉嫌收贿、侵占公款及作伪证。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
周二，特别检察官办公室称并未申请对其他三位三星集团高管的逮捕令，希望对企业运营的影响降至最低。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。