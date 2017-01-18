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时事要闻 | 2017年 1月 18日 星期三 08:51 BJT

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕

路透首尔1月18日 - 三星电子副会长李在镕周三将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。

特别检察官周一表示将申请逮捕李在镕，因他涉嫌收贿、侵占公款及作伪证。

这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。

周二，特别检察官办公室称并未申请对其他三位三星集团高管的逮捕令，希望对企业运营的影响降至最低。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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