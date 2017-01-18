韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
经过将近四小时的听证，李在镕离开首尔中央地方法院时，并未回答记者的发问，搭车前往拘留中心等待法院决定。
李在镕的五名代表律师之一Song Wu-cheol表示，律师团已经提出充分抗辩。
“我们有信心法院将做出明智决定，”Song Wu-cheol向记者表示。
特别检察官办公室周一表示，将申请对韩国最大企业三星集团第三代领导人的逮捕令，因涉嫌贿赂、挪用公款及作伪证。
自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。李在镕上周在首尔的检察官办公室接受连续22个小时的讯问。
他否认有不当行为。
现年64岁的朴槿惠上月因以权谋私丑闻被国会弹劾。若宪法法院支持这一决定，她将成为韩国首位被迫提前下台的民选总统。
朴槿惠否认有不当行为。她目前依然在职，但在法院审理期间已停止行使总统权力。
法院下令，在审议逮捕令期间，将李在镕拘留在有半小时车程之远的首尔拘留中心。
特别检察官指控李在镕支付总计430亿韩元(3,670万美元)的贿赂款给总统闺蜜、丑闻核心人物崔顺实，以确保完成2015年两家附属企业的合并，并巩固他对家族企业的控制。
本周稍早，特别检察官起诉了韩国国民年金公团(NPS)董事长，指控他滥权及做伪证；韩国国民年金公团为全球第三大养老基金。
韩国国民年金公团董事长文亨杓于12月遭到逮捕，此前他在担任监管NPS的保健福利部长官长官时，施压NPS支持备受争议的三星集团两家附属企业80亿美元合并案。
特别检察官办公室已经表示，并未打算申请其他三名曾遭讯问的三星集团高层主管的逮捕令，好让三星的业务受到最小的冲击。
集团旗舰公司--三星电子(005930.KS)是全球最大智能手机、薄型电视及记忆体芯片制造商。(完)
(编译/审校 蔡美珍/王颖/张明钧/刘秀红/张荻)
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