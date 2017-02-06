韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散

路透首尔2月6日 - 韩国农业部周一表示，确认一家乳牛场出现口蹄疫疫情。

韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。

该部门还表示，疫情不大可能扩散，因其是韩国接种疫苗所针对的三个口蹄疫类型之一。(完)