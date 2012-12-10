韩国将把本月起六个月内伊朗原油进口量削减约20%--消息

路透首尔12月10日电---韩国政府和行业消息人士周一对路透表示,该国炼厂将在2012年12月至2013年5月期间将伊朗原油进口量较上年同期减少约五分之一,以避免美国制裁.

上周美国给予中国和印度、韩国等国家180天购买伊朗原油的制裁豁免期.

"接下来六个月的进口量预计将比上年同期削减20%左右."一位熟悉情况的行业消息人士对路透表示.

消息人士透露,韩国政府在同该国炼厂协商过後,与美国谈判时就削减的规模做出了保证.

按照这个削减幅度,意味着韩国在2011年12月到明年5月的这六个月里大约每日进口147,814桶伊朗原油.2011年12月至2012年5月,韩国自伊朗的原油日进口量为184,767桶.

韩国的两家大炼厂--SK Energy和Hyundai Oilbank,目前日进口约20万桶伊朗原油.

韩国国有石油公司Korea National Oil Corp的数据显示,今年前10个月韩国从伊朗的原油进口量为每日146,069桶,其中8月和9月曾暂停进口.

韩国炼厂拟减少进口的计划被另外两位消息人士予以确认,他们均有该计划的第一手消息.不过由於该问题的敏感性,上述官员均拒绝署名.

减少进口量将使韩国在下次制裁豁免评估时获得优势.下次评估计划於6月初进行,距上周五美国的豁免决定大约180天.

如果豁免期延长,将意味着上述三国的银行暂无被拒在美国金融系统之外的风险.

一名政府消息人士称,韩国也告诉华盛顿方面,明年将"大幅减少"从伊朗进口的液化石油气(LPG).(完)

--编译 石冠兰/高琦/李春喜;审校 程琳/王洋

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