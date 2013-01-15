《韩国经济分析》日圆贬值虽冲击出口,但或许有助强化经济体质

路透首尔1月15日 - 日本压低日圆的企图心,对现代汽车等韩国大型出口商构成一大威胁.不过韩国新政府可能不想介入太多--事实上,强劲的韩元可能让韩国经济更加壮大.

日圆兑美元 在10-12月下跌了约10%,但同期韩元 却是上涨,使得韩国出口商股价备受压抑.像这样的汇率波动通常会在韩国敲响警钟,担心将冲击到韩国海外营收.

然而,韩国官员透露出一种容忍韩元上涨的新态度,这部分是反映出韩国创纪录的经常帐盈余,但也是有意帮助韩国经济转型,减少对出口的依赖.

将在下月就职的新任总统当选人朴槿惠曾表示,韩国以出口为导向的经济模式已属过时.出口业者无法再提供足够的就业岗位,因此,她将把焦点转向扶植国内产业.

韩国民意似乎也在改变.韩国公营电视台KBS本月稍早时的民调显示,民众认为低通胀和经济稳定是最重要的经济议题.但在五年前上次总统大选的类似民调中,高居第一的经济议题是推动成长.

现在有许多选民认为,韩元贬值形同是在补贴现代汽车 、三星电子 等大型出口业者,但却伤及民众的购买力.

"货币逐步升值有许多好处,"香港汇丰银行亚洲经济主管之一Frederic Neumann说.

"其中之一就是提升家庭的购买力,"他说."而且这也可提高制造业必须让生产力升级的压力."

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韩元长期趋势(link.reuters.com/duc25t)

韩元相对价值(link.reuters.com/muc25t)

韩国行业聘雇情况(link.reuters.com/ved25t)

韩国行业生产力指数(link.reuters.com/wed25t)

**韩国出口商将受打击**

人们将日相安倍晋三以货币刺激政策压低日圆的主张称为"安倍经济学",这对日本汽车制造商在全球市场上的劲敌--韩国汽车制造商可能造成格外强烈的冲击.

日圆兑美元周一跌至两年半低点,韩元兑美元上周则涨至2011年8月以来最高.

理论上,日本丰田汽车 现在可向美国客户提供逾10%的折扣仍能保持获利,韩国现代汽车却必须向美国客户提价逾5%,以弥补韩元升值造成的损失.

"我们的获利对韩元升值非常敏感."现代汽车一名高层表示,"韩元上涨让我们很烦恼."

现代汽车下属的韩国汽车研究协会(Korea Automotive Research Institute)12月报告显示,日圆兑韩元每下跌1%,韩国汽车年出口就会减少1.2%.

韩国在战后不到两代人的时间崛起为工业强国,部分就是因为在质量与技术尚不发达的时候,利用廉价货币优势先在制造出口业站稳脚跟.

汤森路透Datastream数据显示,韩元兑日圆实质汇率在1970-2000年初这30年间下跌近80%.

**促就业**

朴槿惠曾表示,计划发展国内产业和规模较小的行业.她呼吁大型企业集团慎重看待裁员.

她的政策细节将于下月公布,但就目前她发表的言论来看,小企业将得到更多金融和监管支持.

朴槿惠领导的新国家党党内最高委员会的一名成员12月初告诉路透,不应该再利用外汇政策帮助出口行业.

"如果汇率发生变动,总会有人欢喜有人忧."新国家党成员Lee Hye-hoon称,"我反对把(美元/韩元)汇率保持在高位以扶持出口和一些大企业的政策,因为这会提高一般民众的生活成本."

此外,制造业在国内创造的就业岗位并不像以前那么多,这是因为自动化应用提高,及生产线移往成本较低的海外据点.

央行数据显示,非农就业人口的制造业员工比例,由2004年的20%以上水准稳定下滑,到2011年时降至18%,尽管制造业在国内生产总值(GDP)的占比提高.

**韩元汇率恢复正常的速度很重要**

尽管安倍晋三的货币宽松政策主张导致日圆近期下跌,但其跌势与韩元涨势或许也是全球金融风险缓解之际币值重新调整的表现.

"韩元仍被认为是全线低估,近期走势是一种正常化的表现."野村国际的分析师Young Sun Kwon表示.

不过韩国决策者担心,韩元上涨太快,或汇率波动性上升,不仅会损害出口商和进口商,还会破坏国内金融稳定.