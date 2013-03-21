韩国称针对该国多家机构的黑客攻击源自中国IP地址（更新版）

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔3月21日 - 韩国官员周四称，韩国广播公司和银行服务器遭遇的黑客攻击，源自在中国的IP地址，这令人质疑可能是朝鲜方面实施了此次攻击。
韩国联合通讯社引述总统府不具名官员的话称，发现IP地址来自中国，表明此次攻击可能是朝鲜黑客实施的。
以前韩国一家报纸遭到黑客攻击，韩国政府最终追溯到朝鲜黑客，当时也是使用的中国IP地址。
韩国通讯委员会发言人称：“我们发现，有个中国的IP地址曾与受（黑客攻击）影响的机构连接。”
此次攻击造成韩国三家电视台和两家银行网络服务器瘫痪。
韩国通讯委员会网络政策负责人Park Jae-moon说：“基于IP地址在中国的事实，可以得出许多的推断。我们不排除任何可能性，正试图确定黑客身份。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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