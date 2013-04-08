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时事要闻 | 2013年 4月 8日 星期一 16:18 BJT

韩国国防部判断朝鲜近期内尚不会进行核试验

路透首尔4月8日 - 韩国国防部周一表示，根据对朝鲜核试验地点周围活动判断，朝鲜似乎并未准备近期内进行第四次核试验。

“我们发现并没有异常移动显示打算进行核试验，”国防部发言人称。

稍早另一名韩国官员表示有迹象显示朝鲜准备进行核试验。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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