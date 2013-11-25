被拘押美国公民的家人请求朝鲜放人

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透11月22日（记者 Dana Feldman/Laila Kearney） - 朝鲜战争老兵Merrill Newman上月在朝鲜旅行时被拘押，他在美国加州的家人周五请求朝鲜政府让他安全返回，并称该国拘押他是“可怕的误会”。
与儿子一样，Alicia Newman称亲属们没有丈夫健康状况的消息，不知道他是否收到了发给他的药物，也不清楚他被拘押的原因。
她说丈夫被朝鲜当局带走时，正坐在飞机上等待航班起飞，事发之日为10月26日，是他在朝鲜10天旅游之行的最后一天。
Alicia Newman说：“家人觉得是一些可怕的误解导致他被拘押，希望朝鲜方面尽快解决问题，让这位85岁高龄的祖父回到着急担忧的家人身边。”
上述声明是通过Newman夫妇居住在加州小镇Palo Alto的养老院发表的。
Merrill Newman的儿子Jeff Newman对路透称，家人担心父亲的健康状况，并称自父亲被带走后就失去了联系。
美国国务院一位官员对记者称，朝鲜通过外交渠道证实拘押了一名美国公民。该官员没有证实被拘押美国公民的身份。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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