被拘押美国公民的家人请求朝鲜放人

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月22日（记者 Dana Feldman/Laila Kearney） - 朝鲜战争老兵Merrill Newman上月在朝鲜旅行时被拘押，他在美国加州的家人周五请求朝鲜政府让他安全返回，并称该国拘押他是“可怕的误会”。

与儿子一样，Alicia Newman称亲属们没有丈夫健康状况的消息，不知道他是否收到了发给他的药物，也不清楚他被拘押的原因。

她说丈夫被朝鲜当局带走时，正坐在飞机上等待航班起飞，事发之日为10月26日，是他在朝鲜10天旅游之行的最后一天。

Alicia Newman说：“家人觉得是一些可怕的误解导致他被拘押，希望朝鲜方面尽快解决问题，让这位85岁高龄的祖父回到着急担忧的家人身边。”

上述声明是通过Newman夫妇居住在加州小镇Palo Alto的养老院发表的。

Merrill Newman的儿子Jeff Newman对路透称，家人担心父亲的健康状况，并称自父亲被带走后就失去了联系。

美国国务院一位官员对记者称，朝鲜通过外交渠道证实拘押了一名美国公民。该官员没有证实被拘押美国公民的身份。（完）