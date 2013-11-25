被拘押美国公民的家人请求朝鲜放人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月22日（记者 Dana Feldman/Laila Kearney） - 朝鲜战争老兵Merrill Newman上月在朝鲜旅行时被拘押，他在美国加州的家人周五请求朝鲜政府让他安全返回，并称该国拘押他是“可怕的误会”。
与儿子一样，Alicia Newman称亲属们没有丈夫健康状况的消息，不知道他是否收到了发给他的药物，也不清楚他被拘押的原因。
她说丈夫被朝鲜当局带走时，正坐在飞机上等待航班起飞，事发之日为10月26日，是他在朝鲜10天旅游之行的最后一天。
Alicia Newman说：“家人觉得是一些可怕的误解导致他被拘押，希望朝鲜方面尽快解决问题，让这位85岁高龄的祖父回到着急担忧的家人身边。”
上述声明是通过Newman夫妇居住在加州小镇Palo Alto的养老院发表的。
Merrill Newman的儿子Jeff Newman对路透称，家人担心父亲的健康状况，并称自父亲被带走后就失去了联系。
美国国务院一位官员对记者称，朝鲜通过外交渠道证实拘押了一名美国公民。该官员没有证实被拘押美国公民的身份。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。