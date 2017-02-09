韩国口蹄疫警戒升至最高级 此前已经确诊出第二病毒株

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔2月9日 - 韩国农林畜产食品部表示，在一农场确诊出第二个病毒株之后，韩国已将口蹄疫警报拉到最高级。
农林畜产食品部副部长Kim Kyeong-kyu在一简报会上表示，“我们将全国各地口蹄疫警戒级别提高，且第二型病毒株已经出现。”
自从周一确认首例口蹄疫疫情爆发后，总计已发生三起案例，另有一起疑似案例正在送验中。
韩国上次将口蹄疫警戒升至最高级是在2010年，当年发生史上最严重的疫情。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。