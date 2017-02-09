韩国口蹄疫警戒升至最高级 此前已经确诊出第二病毒株

路透首尔2月9日 - 韩国农林畜产食品部表示，在一农场确诊出第二个病毒株之后，韩国已将口蹄疫警报拉到最高级。

农林畜产食品部副部长Kim Kyeong-kyu在一简报会上表示，“我们将全国各地口蹄疫警戒级别提高，且第二型病毒株已经出现。”

自从周一确认首例口蹄疫疫情爆发后，总计已发生三起案例，另有一起疑似案例正在送验中。

韩国上次将口蹄疫警戒升至最高级是在2010年，当年发生史上最严重的疫情。(完)