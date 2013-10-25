（修正）朝韩非军事区成旅游胜地 南端喧闹北端安静

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路透韩国非军事区10月24日（记者 James Pearson/Paul Ingrassia） - 在朝韩非军事区(DMZ)南端，韩国军人到处都是。他们守卫建筑物，设置路障防止“入侵者”。今日的“入侵者”并不是朝鲜军人，而是游客。

柏林墙和苏联都已成历史，游客们现在蜂拥至朝韩非军事区的两端。但他们更可能看到的是俗气的景象，而不是恐怖。

在朝韩非军事区南端，纪念品商店销售非军事区T恤衫、DMZ牌巧克力、DMZ棒球帽和裱在瓷砖上的“真实”朝韩非军事区带刺铁丝网片段。

“来这里的中年游客喜欢给孩子买这样的衣服。”在商店工作的中国籍朝鲜族人Cho Hyang Hwa对路透表示。

在距离带刺铁丝网和荷枪实弹士兵不远的地方，孩子们在海盗船上欢笑。

这个海盗船的名字叫Super Viking，是梦幻主题公园Peace Land的旗舰产品。

海盗船上播放的流行音乐声音很大，只有偶尔飞过的美国军用直升机的声音能够盖过。

工人们在附近支起用长纤维植物编织的巨型高丽参雕像，用来庆祝一个有关高丽参的节日。朝韩非军事区据说是最好的高丽参产地。

“气氛和我预期的很不同。这对游客来说很好，但是我想看看和了解朝鲜，这点无法得到满足。”韩国女学生Park Kyung-doo说道。

朝韩非军事区北端也有游客，但是数量少得多。其中一个景点是Peace Village，这里像样板村庄，有空空的建筑物。

朝韩非军事区宽4公里，沿北纬38度线蜿蜒240公里，游客最多的地方距离韩国首都首尔有一个小时的车程。

朝韩停战协议签署后的几十年里，仅有两国的大人物前往朝韩非军事区。20世纪90年度初，韩国向西方游客开放了朝韩非军事区本方一侧的游览。2002年，朝韩非军事区附近的坡州市开始推广旅游业促进本地经济。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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