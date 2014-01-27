在线看人吃饭成韩国新时尚

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透韩国仁川1月27日 - ParkSeo-yeon在餐桌上摆好鞑靼牛肉（yukhoe）、泡菜砂锅和米饭，随后打开电脑调好摄像头，在成千上万粉丝的观看下开始吃饭，并与粉丝在网上聊天。
这是韩国最新的流行时尚，即看别人吃饭（gastronomicvoyeurism）。这一时尚不仅可让成千上万的在线食客获得数额惊人的收入，同时还在韩国营造了社区归属感。
Park Seo-yeon以“TheDiva”闻名，她每天在首尔郊区的公寓进行长达三小时的吃饭直播。播放过程中，观众送给她每个价值100韩元（9美分）的虚拟气球，这令其平均每月收入可达9,400美元左右。
现年34岁的ParkSeo-yeon称，她直播一次赚得最多时是110万韩元（1,000美元）。她三年前开始直播吃饭，当时只是爱好，此后她辞掉在一家咨询公司的工作，准备进军零售业。
“当不能吃这么多时，或者是在晚上发现美食或节食时，就能从（看别人吃饭中）享受替代快感，”她最近在开始一次直播前说道。
在韩国，从事这类吃饭表演的大约有3,500人，有些热门节目由餐馆赞助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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