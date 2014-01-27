在线看人吃饭成韩国新时尚

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国仁川1月27日 - Park Seo-yeon在餐桌上摆好鞑靼牛肉（yukhoe）、泡菜砂锅和米饭，随后打开电脑调好摄像头，在成千上万粉丝的观看下开始吃饭，并与粉丝在网上聊天。
这是韩国最新的流行时尚，即看别人吃饭（gastronomic voyeurism）。这一时尚不仅可让成千上万的在线食客获得数额惊人的收入，同时还在韩国营造了社区归属感。
Park Seo-yeon以“The Diva”闻名，她每天在首尔郊区的公寓进行长达三小时的吃饭直播。播放过程中，观众送给她每个价值100韩元（9美分）的虚拟气球，这令其平均每月收入可达9,400美元左右。
现年34岁的Park Seo-yeon称，她直播一次赚得最多时是110万韩元（1,000美元）。她三年前开始直播吃饭，当时只是爱好，此后她辞掉在一家咨询公司的工作，准备进军零售业。
“当不能吃这么多时，或者是在晚上发现美食或节食时，就能从（看别人吃饭中）享受替代快感，”她最近在开始一次直播前说道。
在韩国，从事这类吃饭表演的大约有3,500人，有些热门节目由餐馆赞助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30