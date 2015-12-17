韩国决策者认为美联储升息影响不大 但警惕外部风险（更新版）

“尽管美联储升息，但全球金融市场波动并不大，这令人宽慰，”企划财政部次官周亨焕表示。周亨焕周四早间主持了一场决策层会议，商讨美联储政策会议结果。

如有必要，韩国政府准备采取积极行动来稳定市场，而且警惕源自那些更易受到全球市场震荡影响的新兴经济体的风险。

这与韩国央行官员的说法一致。韩国央行官员周四稍早对路透说，韩国仍面临资本外流风险，央行还发布声明表示，如有必要将与政府研究稳定市场的举措。