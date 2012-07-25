分析：韩国退休老人深陷老无所依的尴尬处境

路透首尔7月24日电(记者 Christine Kim)---韩国人的平均退休年龄相对较低，只有58岁，但本应颐养天年的退休时光却不得不消耗在咖啡店和小商铺中的辛苦劳作上，但即便如此，也仅能勉强维持退休生活。

韩国福利部进行的一次调查发现，该国逾半数“婴儿潮”时期(1955-1963年)出生的人并没有事先为退休生活做好准备，其中很多人试图通过借钱做点小生意来维持生计。

然而，这导致存在债务违约风险的老年人口迅速增加。这些50多岁举债累累、自谋营生的老人每户平均负债6,895万韩元(6.04万美元)。

对於一个人口老龄化速度快於其他任何发达经济体的国家而言，这是个不祥的征兆。

智库机构——三星电子研究所(Samsung EconomicResearch Institute)研究员Kim Sun-bin表示：“一旦他们退休或辞去了他们的工作，很多人便别无选择，只能自营生意。”

2011年，50岁及以上人口占韩国个体经营者数量的54%，高於2008年时的47%。老年人还背负着最为沉重的债务负担，是其平均年收入的近两倍。

拥有5,000万人口的韩国从朝鲜战争的废墟上仅仅经过一代人的努力，就已经发展成为世界第13大经济体，这被称为“汉江上的奇迹”。该国拥有三星电子和现代汽车等巨型企业，所生产的智能手机和汽车销往全世界。

但小企业雇员占该国全部劳动力的近30%，居亚太经合组织成员国的第四位。但据中小企业管理局(Small and Medium BusinessAdministration)数据显示，其中有27%的人要麽负债累累，要麽在2010年无法实现盈利。

现年61岁的Lee Jin-taek表示：“我们只能维持温饱。”他与妻子经营者一家杂货铺。

韩国将有约310万婴儿潮时期出生的人在未来十年内退休，政府担心这些为韩国经济作过贡献的一代人或被弃之如敝履。截至目前，韩国政府未能想出任何具体政策。

韩国国民年金公团(National Pension Service)的数据显示，领取养老金的退休人员月均不到30万韩元(260美元)，而72%的65岁以上市民不具备领取养老金的资格，因他们未向始建於1988年的养老金体系供款。

韩国总统李明博(Lee Myung-bak)在7月早些时候表示：“‘婴儿潮’一代是不知疲倦努力工作却无暇自顾的一代。”韩国政府表示将努力解决这个问题。

虽然出於好意，但政府或很难通过立法，因议会中无任何党派占明显多数，政治家也都忙於12月份的总统大选。

韩国政府希望帮助“婴儿潮”一代人能保有更长久的工作，提供信息并为其创业提供资金，并开设培训学校。

政府官员Lee Ji-eun称：“这些政策涉及的预算还处於审批阶段。”他是韩国劳工部为老龄化社会人力资源问题专门任务小组的成员。

她表示，相关措施最快应在明年6月就位，但我们不知道相关法律是否能获通过，或者立法起草工作是否能在六个月内完成。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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