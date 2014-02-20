韩国金融：计划推出20年期公债期货，监控外币存款变化

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
韩国政府寻求增加长债比重，以降低再融资风险，并满足机构投资者对这类产品的需求。一个长债期货合约可以帮助投资者应对与长债流动性较低相关的风险。
FSC还表示，将密切关注人民币和其他外币存款激增带来的潜在风险。
9月至1月期间，韩国居民的人民币 存款跳增近八倍，因投资者寻求更高收益。
韩国央行总裁金仲秀上周表示，近期韩国国内人民币存款大幅上升并不特别令人担忧，暗示央行不打算采取特别举措限制国内人民币账户。
FSC还表示，计划2月底前宣布更多管控家庭债务的举措。虽然未说明细节，但这类举措将加强现有的债务调整努力。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 张荻/徐文焰)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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