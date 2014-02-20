韩国金融：计划推出20年期公债期货，监控外币存款变化

韩国政府寻求增加长债比重，以降低再融资风险，并满足机构投资者对这类产品的需求。一个长债期货合约可以帮助投资者应对与长债流动性较低相关的风险。

FSC还表示，将密切关注人民币和其他外币存款激增带来的潜在风险。

9月至1月期间，韩国居民的人民币 存款跳增近八倍，因投资者寻求更高收益。

韩国央行总裁金仲秀上周表示，近期韩国国内人民币存款大幅上升并不特别令人担忧，暗示央行不打算采取特别举措限制国内人民币账户。

FSC还表示，计划2月底前宣布更多管控家庭债务的举措。虽然未说明细节，但这类举措将加强现有的债务调整努力。(完)