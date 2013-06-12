韩国金融：财政企划部淡化外资大规模撤离韩国债市的风险

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透首尔6月12日 - 韩国财政企划部周二淡化了资本外流可能骤然大增的市场担忧，并称外国央行和机构投资者仍在继续购买韩债，而且未显露出任何撤离的迹象。
“许多外国央行仍有兴趣投资我国的公债，而且一些央行还希望增加投资，”一位财政企划部的官员对路透表示。
投资者一直担心，近来外资对韩国央行发行的较短期货币稳定债券的买需大增，或许预示着外资将大规模撤离韩国债市。
这名官员称，6月迄今外资对韩国债券的净投资有所下降，因为有8万亿(兆)韩元(70亿美元)的债券到期。但这位官员还补充到，多数大型外国投资者仍在继续投资。他没有透露目前外资持有韩债的总规模。
这位官员称，周一中国央行有5,000亿韩元的韩债到期，但该央行上周已购买了一些公债，而且未显现出准备撤离韩国市场的任何迹象。
中国投资者是上个月购买以韩元计价债券的大买家之一，净投资了8,760亿韩元，而外资对韩国债市的净投资总规模为1.4万亿韩元。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。