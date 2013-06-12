韩国金融：财政企划部淡化外资大规模撤离韩国债市的风险

路透首尔6月12日 - 韩国财政企划部周二淡化了资本外流可能骤然大增的市场担忧，并称外国央行和机构投资者仍在继续购买韩债，而且未显露出任何撤离的迹象。

“许多外国央行仍有兴趣投资我国的公债，而且一些央行还希望增加投资，”一位财政企划部的官员对路透表示。

投资者一直担心，近来外资对韩国央行发行的较短期货币稳定债券的买需大增，或许预示着外资将大规模撤离韩国债市。

这名官员称，6月迄今外资对韩国债券的净投资有所下降，因为有8万亿(兆)韩元(70亿美元)的债券到期。但这位官员还补充到，多数大型外国投资者仍在继续投资。他没有透露目前外资持有韩债的总规模。

这位官员称，周一中国央行有5,000亿韩元的韩债到期，但该央行上周已购买了一些公债，而且未显现出准备撤离韩国市场的任何迹象。

中国投资者是上个月购买以韩元计价债券的大买家之一，净投资了8,760亿韩元，而外资对韩国债市的净投资总规模为1.4万亿韩元。(完)