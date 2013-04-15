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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:12 BJT

韩国经济：总统暗示追加预算中的新增支出可能约为5万亿韩元

路透首尔4月15日 - 根据韩国总统府周一发布的声明暗示，韩国政府一份追加预算案中的新增支出规模将价值约5兆(万亿)韩元(44.3亿美元)。

这份引述韩国总统朴槿惠讲话的声明称，“上市公司目前持有的现金资产大约是52万亿韩元，如果它们把其中10%拿来投资，将与政府正在研究制定的补充预算支出规模类似。”(完) (编译 隋芬; 审校 王丽鑫)
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