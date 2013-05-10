韩国经济：政府将在5-6月对额外财政支出计划中的多数款项进行具体分配

路透首尔5月10日 - 韩国周五表示，将在未来七周内对50亿美元额外财政支出计划中的近四分之三款项进行具体分配，希望藉此提振韩国依然缓慢的经济复苏。

朴槿惠在2月就任韩国总统以来，新政府已经着手调降了今年的经济增长预估并且推出了补充预算案，将今年的财政支出总额上调5.4万亿韩元（49.5亿美元）。

财政部声明称，内阁委员会已经批准了在6月底以前对3.9万亿韩元（相当于额外预算支出金额的72.4%）进行分配的计划，以此最大化财政刺激效果。

此举意味着韩国4-6月期间的财政支出将达到82.9万亿韩元，较上年同期增加了13%。不过，实际财政支出可能与预算分配不完全一致。

在韩国整体经济总量中，政府支出部分占到约16%。（完）