韩国财政：国会通过2014年政府预算，支出规模较上年扩大2%

路透首尔1月1日 - 韩国国会周三早间通过了政府的2014年支出案，规模为355.8万亿(兆)韩元(3,371.4亿美元)，勉强避免了预算危机及拖累经济复苏。

由于执政党新国家党(Saenuri Party)和主要反对党民主党(Democratic Party)在改革国家情报机构等问题上产生激烈冲突，国会连续第二年延迟到元旦才批准支出案。2014年支出案规模较上年扩大2%，但较政府先前所提357.7万亿韩元略微减少。

国会在某些问题上长时间陷入僵局，使得预算案进程停滞数周时间，议员因此被迫匆忙完成审核程序，与时间赛跑已成为每年的惯例。

政府目前预计，2014年经济将成长3.9%，高于2013年料达2.8%的增速。政府打算在2014年上半年花掉超过一半的年度预算，以确保成长动能得以延续。