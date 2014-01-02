韩国财政：国会通过2014年政府预算，支出规模较上年扩大2%

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透首尔1月1日 - 韩国国会周三早间通过了政府的2014年支出案，规模为355.8万亿(兆)韩元(3,371.4亿美元)，勉强避免了预算危机及拖累经济复苏。
由于执政党新国家党(Saenuri Party)和主要反对党民主党(Democratic Party)在改革国家情报机构等问题上产生激烈冲突，国会连续第二年延迟到元旦才批准支出案。2014年支出案规模较上年扩大2%，但较政府先前所提357.7万亿韩元略微减少。
国会在某些问题上长时间陷入僵局，使得预算案进程停滞数周时间，议员因此被迫匆忙完成审核程序，与时间赛跑已成为每年的惯例。
政府目前预计，2014年经济将成长3.9%，高于2013年料达2.8%的增速。政府打算在2014年上半年花掉超过一半的年度预算，以确保成长动能得以延续。
此外，国会还投票通过将营收超过1,000亿韩元企业的企业最低所得税率自16%上调至17%，以增加政府收入。个人所得税最高税级的征税对象由收入超过3亿韩元的人群，下调至收入超过1.5亿韩元的人群。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。