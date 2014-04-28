韩国经济：不确定能否继续避开其他新兴市场面临的挑战--央行总裁

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透首尔4月28日 - 韩国央行总裁李柱烈周一表示，在外部风险持续存在的情况下，他不确定韩国经济是否能继续避开其他新兴市场面临的很多挑战。
“自去年5月以来，在全球金融市场高度不确定的情况下，韩国已经展示出与其他新兴市场的不同，”李柱烈在一个研讨会上发表讲话称。
“但是，对于这种不同能否将持续，我不是很有信心，因为我们经济中的失衡情况不断累积。”
很多新兴市场国家都背负美国联邦储备理事会(美联储/FED)量化宽松造成的资本流动和币值震荡，以及需求疲弱影响出口等问题。
李柱烈强调了将资源扩展至服务业等国内消费部门、以及促进支出和投资以缓解出口和国内消费失衡的重要性。
李柱烈指出，韩国资本市场欠发达，阻碍新业务蓬勃发展，不过他未详细说明将采取什么补救措施。
李柱烈4月初就任韩国央行总裁，上任以来的首次政策讲话立场偏于强硬。 (完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。