韩国经济：不确定能否继续避开其他新兴市场面临的挑战--央行总裁

路透首尔4月28日 - 韩国央行总裁李柱烈周一表示，在外部风险持续存在的情况下，他不确定韩国经济是否能继续避开其他新兴市场面临的很多挑战。

“自去年5月以来，在全球金融市场高度不确定的情况下，韩国已经展示出与其他新兴市场的不同，”李柱烈在一个研讨会上发表讲话称。

“但是，对于这种不同能否将持续，我不是很有信心，因为我们经济中的失衡情况不断累积。”

很多新兴市场国家都背负美国联邦储备理事会(美联储/FED)量化宽松造成的资本流动和币值震荡，以及需求疲弱影响出口等问题。

李柱烈强调了将资源扩展至服务业等国内消费部门、以及促进支出和投资以缓解出口和国内消费失衡的重要性。

李柱烈指出，韩国资本市场欠发达，阻碍新业务蓬勃发展，不过他未详细说明将采取什么补救措施。

李柱烈4月初就任韩国央行总裁，上任以来的首次政策讲话立场偏于强硬。 (完)