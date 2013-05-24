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亚洲 | 2013年 5月 24日 星期五 08:32 BJT

全球经济：韩国央行总裁警告全球央行撤回货币政策激励可能导致市场动荡

路透首尔5月24日 - 韩国央行总裁周五警告，当全球主要央行减弱非常规货币激励时，金融市场可能受到风暴冲击。

“在(央行)撤出非常规货币政策的过程中，(市场)可能面对风暴，而且不止一次，”韩国央行总裁金仲秀称。

金仲秀没有表示他预计美联储等央行何时会开始收回购债政策。他在今年稍早也曾经提出类似警告。

“如果你研究美国联邦公开市场委员会(FOMC)(最近几次)的会议记录，就会发现委员们的观点愈发不一致，”他称，指的是越来越多的FOMC委员讲话指出需要考虑收回政策。(完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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