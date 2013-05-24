全球经济：韩国央行总裁警告全球央行撤回货币政策激励可能导致市场动荡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔5月24日 - 韩国央行总裁周五警告，当全球主要央行减弱非常规货币激励时，金融市场可能受到风暴冲击。
“在(央行)撤出非常规货币政策的过程中，(市场)可能面对风暴，而且不止一次，”韩国央行总裁金仲秀称。
金仲秀没有表示他预计美联储等央行何时会开始收回购债政策。他在今年稍早也曾经提出类似警告。
“如果你研究美国联邦公开市场委员会(FOMC)(最近几次)的会议记录，就会发现委员们的观点愈发不一致，”他称，指的是越来越多的FOMC委员讲话指出需要考虑收回政策。(完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。