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亚洲 | 2014年 2月 25日 星期二 12:24 BJT

韩国数据：第四季家庭信贷增长创七个季度最快，政府楼市刺激政策见效

路透首尔2月25日 - 韩国央行周二公布的数据显示，去年10-12季度韩国家庭信贷年增长率提速至七个季度来最快，因为政府去年推出措施促进房地产交易。

截止12月末，包括贷款和其他信贷产品在内的韩国家庭信贷较上年同期增长6.0%，为1,021.3万亿(兆)韩元(9,505亿美元)。

央行称，这是自2012年第一季增长7.1%以来最快的增速。前一季修正为增长5.6%。

数据显示，截止12月末，韩国家庭向金融机构贷款增长6.3%至963.0万亿韩元，信用卡交易等信贷消费仅增长0.8%至58.3万亿。

一名韩国央行官员称，增长要得益于去年政府推出的一系列降税措施和低息贷款。该措施旨在促进房地产市场。

受该措施影响，1月韩国房地产交易激增，突显出对楼市信心的增长。

朴槿惠执掌下的韩国政府在希望家庭支出复苏的同时，又希望把消费者引向结构更为合理的贷款，使沉重的家庭债务负担不至于拖累经济。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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