韩国数据: 去年第四季底家庭信贷增幅为近八年来最低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔2月21日 - 周四公布的央行数据显示,韩国去年12月底的家庭信贷年成长速度为近八年半来最慢,因经济复苏延宕抑制消费者信心.
韩国央行数据显示,12月底的家庭信贷总额较上年同期增加5.2%,至959.4万亿(兆)韩元(8,897亿美元),为2005年3月底增长5.2%以来的最小增幅,且为连续第六季增长放缓.
去年9月底的家庭信贷经修正后为较上年同期增长5.4%.
韩国家庭信贷增速自2011年中期创下逾9%之后便一直放缓.(完) (编译 戴素萍; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。