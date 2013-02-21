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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 11:26 BJT

韩国数据: 去年第四季底家庭信贷增幅为近八年来最低

路透首尔2月21日 - 周四公布的央行数据显示,韩国去年12月底的家庭信贷年成长速度为近八年半来最慢,因经济复苏延宕抑制消费者信心.

韩国央行数据显示,12月底的家庭信贷总额较上年同期增加5.2%,至959.4万亿(兆)韩元(8,897亿美元),为2005年3月底增长5.2%以来的最小增幅,且为连续第六季增长放缓.

去年9月底的家庭信贷经修正后为较上年同期增长5.4%.

韩国家庭信贷增速自2011年中期创下逾9%之后便一直放缓.(完) (编译 戴素萍; 审校 田建华)
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