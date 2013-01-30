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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:08 BJT

韩国金融: 官员警告可能收紧资本流动管制

他表示,计算适用衍生品规定的衍生品总数量时,可能会增加无本金交割远期外汇(NDF)部位的比重.

崔钟球并表示,韩国反对采取对金融交易直接课税的政策,但如果韩元的投机抄作变本加厉,将会考虑采取类似的举措.(完) (编译 张若琪/戴素萍; 审校 蔡美珍/白云)
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