韩国数据：5月经季节调整后经常帐盈余创纪录高位，内需仍低迷

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
数据显示，5月经季节调整后出口增加4.7%至473.5亿美元，进口则大降5.0%至399.1亿美元，商品经常帐盈余创下74.3亿美元记录。
韩国5月未经季节调整的经常帐盈余同样刷新记录，达86.4亿美元。
韩国5月未经季节调整的金融帐净流出115.8亿美元，创下纪录。4月则为净流出25.7亿美元。(完) (编译 李春喜/梁睿雪; 审校 李婷仪)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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