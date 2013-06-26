版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 27日 星期四 07:30 BJT

韩国数据：5月经季节调整后经常帐盈余创纪录高位，内需仍低迷

数据显示，5月经季节调整后出口增加4.7%至473.5亿美元，进口则大降5.0%至399.1亿美元，商品经常帐盈余创下74.3亿美元记录。

韩国5月未经季节调整的经常帐盈余同样刷新记录，达86.4亿美元。

韩国5月未经季节调整的金融帐净流出115.8亿美元，创下纪录。4月则为净流出25.7亿美元。(完) (编译 李春喜/梁睿雪; 审校 李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐