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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 07:27 BJT

韩国数据: 1月经常帐盈余触及纪录高位,因出口大增而进口下滑

路透首尔2月27日 - 韩国央行周三公布数据显示,1月经季节调整后的经常帐盈余增长一倍有余,达到65.2亿美元的纪录高位,因出口增长.12月修正后为盈余30亿美元.

央行数据显示,1月经季节调整后出口较12月大增7.2%至497.5亿美元,进口减少2.9%至430.3亿美元,商品贸易帐户盈余为67.3亿美元.

1月未经季节调整的金融帐净流出9.6亿美元,12月修正后为净流出39.4亿美元.(完) (编译 石冠兰; 审校 郑茵)
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