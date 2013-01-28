路透调查: 韩国1月出口料大幅回升,但经济复苏情况仍有待观察

* 韩国1月出口料较上年同期增长10.6%,12月时为下滑5.7%

* 1月CPI料较上年同期增长1.6%,12月为1.4%

* 12月工业生产料较上月下滑1.0%,12月为增长2.3%

* 公布时间:工业生产在1月29日2300GMT公布,CPI在1月31日2300GMT,出口数据于2月1日0000GMT

记者 Se Young Lee 编译 王冠中

路透首尔1月28日 - 路透调查显示,韩国1月出口可能大幅回升,但主要是因为工作天数较上年同期增加所致,并不足以暗示全球需求实质复苏.

韩国为全球第七大出口国,路透调查17位分析师的预估中值显示,该国1月出口料较上年同期增长10.6%,优于12月的下滑5.7%和11月的增长3.8%.

但分析师表示,1月出口数据会有所扭曲,因为今年1月工作天数比去年1月多两天,使其难以用来判断全球需求的力道.同样地,今年农历春节也会扭曲了2月的数据,因2011年农历春节落在1月,但今年落在2月.

"韩国央行可能因此仍会保持审慎,并等待1月和2月合并的完整数据公布,再来评估全球经济的增速是否够快,"汇丰驻香港经济分析师Ronald Man称.

韩国2012年出口减少1.3%,全年中有八个月的出口下滑.分析师和政策官员预期今年出口将回温并呈现温和增长,符合全球经济逐步复苏的预期.

但韩元去年底快速升值,使得韩国制造商价格竞争力可能受创的忧虑升高.韩元兑美元去年升值7.6%,韩元兑日圆升值22.8%,而多数涨幅发生在第四季.

日本央行近来扩大量化宽松措施,给现代汽车 等以日本企业为主要对手的韩国公司带来更大的挑战.尽管过去几周有获利了结卖压,但韩元兑日圆今年以来仍上涨了超过3%.

另一项路透调查显示,韩国1月消费者物价指数(CPI)年增率料略为升高至1.6%,高于12月的增长1.4%.

但该数据仍低于韩国央行的通胀目标区间2.5%-3.5%,因此央行在经济成长低迷不振时仍有空间降息.

多数受访分析师预期,韩国央行将在2月或3月至少再降息25个基点,以刺激成长.韩国央行本月稍早宣布维持利率不变.

第三项路透调查显示,分析师预期韩国12月工业生产经季节调整后较上月萎缩1.0%,符合12月疲弱的出口表现,以前工作天数较上年同期减少的情况.