路透调查: 韩国2月出口料大幅下滑,受春节假期和日圆下跌拖累

* 2月出口料较上年同期下滑8.3%,1月为增长10.9%

* 2月CPI料较上年同期增长1.7%,1月为增长1.5%

* 1月工业生产料较前月上升0.4%,12月为升1.0%

* 公布时间:工业生产在2月27日2300GMT公布,出口数据于3月1日0000GMT,CPI在3月3日2300GMT

路透首尔2月26日 - 路透调查显示,韩国2月出口可能大幅下滑,因本月经历假期,且日圆下跌为日本出口商带来相对于韩国竞争对手更大的优势.

路透调查20位分析师的预估中值显示,韩国2月出口料较上年同期下降8.3%.1月修正后为增长10.9%.韩国是全球第七大出口国.

出口下降的步伐势必因农历春节而被夸大.今年春节落在2月,去年则是在1月.但路透计算显示,1-2月期间出口将仅增长0.7%.

"全球宏观经济状况正在改善,但韩元升值带来的负面影响目前或将继续削弱出口."IBK Securities分析师Na Jung-hyeok表示.

韩元兑日圆 今年迄今上涨约4%,2012年累计上升22.8%.分析师称,这种状况正在冲击三星电子 和现代汽车 等韩国出口商.

出口复苏迟缓,令韩国新任总统面临更大压力,要迅速采取行动刺激国内需求.韩国经济亦陷于家庭债务负担承重的困境.

韩国第一位女总统朴槿惠周一在就职演说中承诺,将通过创造更多高质量的就业岗位和促进国内服务业发展,让经济重现活力.

另一项路透调查显示,韩国2月消费者物价指数(CPI)年增率料从1月的1.5%升高至1.7%.

但该数据依然低于韩国央行的通胀目标区间2.5%-3.5%,因此央行在去年两次均降息25个基点后仍有很大的降息空间.