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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 07:19 BJT

表格：韩国6月经季节调整失业率为3.2%，持平于5月

路透首尔7月10日 - 韩国统计局周三公布的数据显示,韩国6月经季节调整的失业率为3.2%，持平于5月。 下表为韩国就业数据细目:

6月 5月

失业率(经季节调整,%) 3.2 3.2 ^较上年同期增加就业(千个) 360 265

^未经季节调整 (完) (编译 李爽 审校 于春红)

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