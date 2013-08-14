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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 08:02 BJT

更正-表格：韩国7月经季节调整失业率为3.2%，与6月持平

(内文第一段应为“7月经季节调整的失业率”，非“6月”)

路透首尔8月14日 - 韩国统计局周三公布的数据显示,韩国7月经季节调整的失业率为3.2%，持平于6月。 下表为韩国就业数据细目:

7月 6月

失业率(经季节调整,%) 3.2 3.2 ^较上年同期增加就业(千个) 367 360

^未经季节调整 (完)
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