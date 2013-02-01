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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 09:15 BJT

韩国数据: 1月对中国和美国出口大增,但近期韩元升值或削弱出口竞争力

路透首尔2月1日 - 韩国周五表示,其1月对中国和美国出口比上年同期大幅上升,但韩元升值可能开始冲击其出口商的竞争力和获利.

韩国知识经济部在一份声明中称,1月韩国对中国出口较上年同期增加16.6%,对美国出口增长21.2%,对欧盟出口则下跌3.2%.

"1月出口增加,但最近美元/韩元以及日圆/韩元汇率下跌可能削弱韩国企业的价格竞争力和获利能力,"知识经济部称.(完) (编译 李爽; 审校 张荻)
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