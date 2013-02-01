韩国数据: 1月对中国和美国出口大增,但近期韩元升值或削弱出口竞争力

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透首尔2月1日 - 韩国周五表示,其1月对中国和美国出口比上年同期大幅上升,但韩元升值可能开始冲击其出口商的竞争力和获利.
韩国知识经济部在一份声明中称,1月韩国对中国出口较上年同期增加16.6%,对美国出口增长21.2%,对欧盟出口则下跌3.2%.
"1月出口增加,但最近美元/韩元以及日圆/韩元汇率下跌可能削弱韩国企业的价格竞争力和获利能力,"知识经济部称.(完) (编译 李爽; 审校 张荻)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。