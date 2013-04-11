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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 13:18 BJT

韩国央行：调降2013年民间消费与设施投资成长预估

路透首尔4月11日 - 韩国央行周四下调了今年民间消费和设施投资成长预估。这些因素导致了整体经济成长率预估值的下修。

韩国央行现预计今年民间消费料成长2.5%，1月预估值为2.8%；设施投资从之前预估的2.7%下调为2.3%。

韩国央行总裁金仲秀周四稍早表示，2013年GDP增长预估从1月的2.8%下调至2.6%。 (完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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