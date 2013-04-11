韩国央行：调降2013年民间消费与设施投资成长预估

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透首尔4月11日 - 韩国央行周四下调了今年民间消费和设施投资成长预估。这些因素导致了整体经济成长率预估值的下修。
韩国央行现预计今年民间消费料成长2.5%，1月预估值为2.8%；设施投资从之前预估的2.7%下调为2.3%。
韩国央行总裁金仲秀周四稍早表示，2013年GDP增长预估从1月的2.8%下调至2.6%。 (完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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