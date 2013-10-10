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货币新闻 | 2013年 10月 10日 星期四 10:46 BJT

韩国央行：一致投票维持利率在2.50%不变，维持今年GDP增长预估不变

路透首尔10月10日 - 韩国央行货币政策委员会周四一致投票维持利率 在2.50%不变。

韩国央行总裁称：

* 周四利率决定获得委员一致通过

* 预计2014年GDP将增长3.8%，之前预估为增长4.0%

* 预计2013年GDP将增长2.8%，之前预估亦为增长2.8%

* 预计2014年通胀率为2.5%，之前预估为2.8%

* 预计2013年通胀率为1.2%，之前预估为1.7%。(完)

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