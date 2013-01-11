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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 13:00 BJT

韩国经济: 央行称稳健的民间消费料推动今年经济温和复苏

路透首尔1月11日 - 韩国央行周五表示,稳健的民间消费很可能推动今年韩国经济温和复苏,资本投资和建筑支出继上年下滑之后也将恢复增长.

韩国央行预计2012年民间消费增长1.8%,2013年增长2.8%;2012年资本投资减少1.5%,2013年增加2.7%.

今年建筑投资预计增长2.5%,上年可能萎缩0.9%.

韩国央行总裁金仲秀稍早表示,将今年经济增长预估由之前的3.2%降至2.8%,上年经济增长率估值也由2.4%下修至2.0%.(完)

(编译 李春喜; 审校 程琳)
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